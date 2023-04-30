Торнадо пронесся по Флориде

У жителей Флориды отдых в эти выходные не задался. По штату пронесся разрушительный торнадо. Видео с перевернутыми автомобилями и поваленными деревьями публикуют в Сети.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Полиция просит жителей поменьше выходить улицу и не ездить по трассам.

Синоптики прогнозируют, что погода не успокоится и в воскресенье. Ожидается сильный дождь с градом, не исключено, что по штату повторно пройдет торнадо.

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