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Торнадо пронесся по Флориде

Торнадо пронесся по Флориде

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У жителей Флориды отдых в эти выходные не задался. По штату пронесся разрушительный торнадо. Видео с перевернутыми автомобилями и поваленными деревьями публикуют в Сети.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Полиция просит жителей поменьше выходить улицу и не ездить по трассам.

Синоптики прогнозируют, что погода не успокоится и в воскресенье. Ожидается сильный дождь с градом, не исключено, что по штату повторно пройдет торнадо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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