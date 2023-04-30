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Штормовое предупреждение объявили на Ямале

Штормовое предупреждение объявили на Ямале

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Штормовое предупреждение объявили на Ямале. Там уже вторые сутки бушует сильная метель. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. МЧС советует местным жителям не выходить из дома.

Из-за непогоды на дорогах образовались серьезные заторы, произошло несколько крупных ДТП. Коммунальная техника не справляется с растущими сугробами.

Непогода на Ямале задержится до конца выходных. Затем, как обещают синоптики, придет потепление.

Подробнее о новостях российских регионов – в эфире телеканала Москва 24.

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