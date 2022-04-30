ДТП произошло на юге Москвы. Skoda протаранила столб, в результате аварии погиб один человек.

Все случилось на Шипиловской улице, около 26-го дома. По предварительным данным, водитель на большой скорости врезался в вышку сотовой связи, после чего автомобиль откинуло обратно на дорогу. Удар был такой силы, что запчасти разлетелись по всей улице. Водитель погиб на месте, пассажирку госпитализировали, о ее состоянии не сообщается.

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