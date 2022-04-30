Автомобиль перевернулся после ДТП на Ярославском шоссе

Крупное ДТП произошло на Ярославском шоссе. В районе Королева столкнулись две машины, одна из них перевернулась. Видео заснял регистратор автомобиля, который ехал сзади.

Судя по кадрам, впереди идущая легковушка резко затормозила. В нее на полном ходу врезалась другая машина, которая от удара опрокинулась на крышу. Другое авто развернуло поперек дороги. Информации о пострадавших не поступало.

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