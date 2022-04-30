Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ярославском шоссе

Автомобиль перевернулся в результате аварии на Ярославском шоссе. В районе Королева по пути в область столкнулись две машины.

От удара одну из них развернуло поперек дороги, другая опрокинулась на крышу. Перед Болшевской эстакадой оказались перекрыты три полосы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.