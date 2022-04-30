В Узбекистан попытались провезти четырех бурых медвежат, но злоумышленников задержали сотрудники самарской таможни.

В районе села Сагарчин Оренбургской области таможеники остановили для проверки автомобиль и обнаружили животных в клетках.

Сотрудники изъяли документы, из которых следует, что медвежата были подарены гражданину Узбекистана сызранским предпринимателем. По словам водителя, косолапых везли в узбекистанский цирк. Однако у него отсутствовали разрешения Росприроднадзора на вывоз зверей с территории России.

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