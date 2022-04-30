Авиация будет помогать тушить пожары под Красноярском там, где не хватает людей. Об этом сообщили в МЧС.

Накануне во многих муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим. Крупное возгорание в настоящее время происходит в садовом товариществе "Таскино".

По данным МЧС, там горят 8 нежилых строений. Это почти 3 тысячи квадратных метров. Также вблизи Красноярска горит трава на площади около пяти гектаров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

