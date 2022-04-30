Прокуратура Москвы изучает обстоятельства ДТП на Щелковском шоссе

Прокуратура Москвы изучает обстоятельства аварии на Щелковском шоссе. В ночь на субботу водитель иномарки, двигаясь по улице Бирюсинка, выехал на перекресток на пересечении с Щелковским шоссе.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что иномарка движется на огромной скорости и, по данным прокуратуры, на красный сигнал светофора. В результате машина врезалась в другой автомобиль. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

