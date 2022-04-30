Возбуждено дело по факту обстрела украинскими военными жилых кварталов в Донецке – СК РФ.

Решение о сроках окончания участия России в программе МКС уже принято – "Роскосмос".

В Москве с 30 апреля сыграть свадьбу можно на речных трамвайчиках – заммэра Ракова.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.