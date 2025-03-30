Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 18:30

Происшествия

Новости регионов: замглавы администрации Архангельской области умер во время игры в хоккей

Новости регионов: замглавы администрации Архангельской области умер во время игры в хоккей

Прохожие спасли ворону на 5-й улице Ямского Поля

Москвич выкинул своего кота из окна, потому что устал за ним убирать

Новости мира: небольшой самолет упал на жилой дом в Миннесоте

Новости мира: число жертв землетрясения в Мьянме перевалило за 1,7 тыс

Российские спасатели приступили к разбору завалов в Мьянме

СКР выяснил новые обстоятельства преступлений ВСУ в Курской области

Новости регионов: пожар произошел в православном храме под Красноярском

Тренера по акробатике проверяют на предмет жестокого обращения с детьми в Москве

СК РФ подключился к расследованию инцидента с избиением детей на площадке в Москве

Заместитель руководителя администрации Архангельской области Владимир Ананьев умер во время игры в хоккей. Ему стало плохо прямо на льду на 19-й минуте хоккейного матча городского чемпионата во Дворце спорта. При этом у него не было столкновений с противниками. Причину смерти устанавливают специалисты.

Спасатели в Костромской области эвакуировали подростков, которые катались на льду по Волге. Инспекторы, патрулировавшие территорию, отвезли детей на берег. С ними провели воспитательную беседу. Однако с родителями несовершеннолетних будет работать комиссия по делам несовершеннолетних.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика