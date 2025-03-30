Новости регионов: замглавы администрации Архангельской области умер во время игры в хоккей

Заместитель руководителя администрации Архангельской области Владимир Ананьев умер во время игры в хоккей. Ему стало плохо прямо на льду на 19-й минуте хоккейного матча городского чемпионата во Дворце спорта. При этом у него не было столкновений с противниками. Причину смерти устанавливают специалисты.

Спасатели в Костромской области эвакуировали подростков, которые катались на льду по Волге. Инспекторы, патрулировавшие территорию, отвезли детей на берег. С ними провели воспитательную беседу. Однако с родителями несовершеннолетних будет работать комиссия по делам несовершеннолетних.

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