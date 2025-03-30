Новости мира: число жертв землетрясения в Мьянме перевалило за 1,7 тыс

Число погибших после разрушительного землетрясения в Мьянме уже превысило 1 700 человек. Под обломками еще могут оставаться люди, поэтому спасатели продолжают искать их под завалами. Катаклизм, который произошел 28 марта, стал одной из самых разрушительных природных катастроф в Юго-Восточной Азии за последние десятилетия.

Участники протестной акции в Париже разорвали флаг Евросоюза. Люди выступают против поставок оружия Киеву. Недовольные собрались на площади возле Лувра, затем отправились на другой берег Сены. В митинге приняли участие несколько тысяч человек. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро в качестве военной помощи. По его словам, ВСУ получат различную военную технику, танки, боеприпасы и дроны.

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