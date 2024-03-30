Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 23:15

Происшествия

Оркестр под управлением Гергиева исполнил у "Крокус Сити Холла" отрывки из Прокофьева

Оркестр под управлением Гергиева исполнил у "Крокус Сити Холла" отрывки из Прокофьева

В Москве нашли мужчину, спасшего инвалида-колясочника при теракте в "Крокус Сити Холле"

В городах России прошли акции в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

Следствие установило личности 134 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Москвичи почтили память о погибших в "Крокус Сити Холле"

У стихийного мемориала возле "Крокус Сити Холла" собрались тысячи людей

Путин заявил, что страна столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей

СК РФ сообщил об опознании 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Минуту молчания в память о погибших в теракте объявили у "Крокус Сити Холла"

Панихиду по погибшим отслужили у "Крокус Сити Холла" в девятый день с момента теракта

30 марта исполнилось девять дней с момента трагедии. Концерт оркестра под управлением Гергиева у "Крокуса" начался в 19:52 – именно в это время 22 марта в "Крокус Сити Холле" раздались первые выстрелы.

В этот момент у мемориала рядом с "Крокус Сити Холлом" память погибших почтили минутой молчания. После этого на сцену вышел сам дирижер, оркестр под его управлением исполнил отрывки из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика