Оркестр под управлением Гергиева исполнил у "Крокус Сити Холла" отрывки из Прокофьева

30 марта исполнилось девять дней с момента трагедии. Концерт оркестра под управлением Гергиева у "Крокуса" начался в 19:52 – именно в это время 22 марта в "Крокус Сити Холле" раздались первые выстрелы.

В этот момент у мемориала рядом с "Крокус Сити Холлом" память погибших почтили минутой молчания. После этого на сцену вышел сам дирижер, оркестр под его управлением исполнил отрывки из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

