Следствие установило личности 134 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Следствие установило личности 134 погибших после теракта в "Крокус Сити Холле", ведется работа с потерпевшими, сообщил Следственный комитет России. При этом специалисты продолжают проводить генетические экспертизы для установления личностей остальных погибших.

Девятый день со страшного теракта в Подмосковье. К стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла" люди продолжают нести цветы и свечи. 30 марта там отслужили панихиду. Вечером была объявлена минута молчания. После начался концерт симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

На востоке столицы новое жилье по программе реновации получили около 18,6 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что с начала года владельцами квартир в новостройках стали более 2 тысяч человек, а еще порядка 1 тысячи осматривают предложенные варианты и оформляют документы.

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