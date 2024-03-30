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30 марта, 14:15

Происшествия

Пожар в корпусе "Бауманки" потушили

Пожар в корпусе "Бауманки" потушили

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Пожар в корпусе "Бауманки" потушили. Огонь успел распространиться на площади 40 квадратных метров. Там горела кровля. Люди успели выйти из здания, никто не пострадал. Как уточнили в вузе, пожар вспыхнул в корпусе 19-го века в Бригадирском переулке, который находился на реконструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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