30 марта, 14:15Происшествия
Пожар в корпусе "Бауманки" потушили
Пожар в корпусе "Бауманки" потушили. Огонь успел распространиться на площади 40 квадратных метров. Там горела кровля. Люди успели выйти из здания, никто не пострадал. Как уточнили в вузе, пожар вспыхнул в корпусе 19-го века в Бригадирском переулке, который находился на реконструкции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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