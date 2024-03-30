Пожар в корпусе "Бауманки" локализован

Пожарные оперативно локализовали возгорание на кровле МГТУ имени Н. Э. Баумана в столице. Спасателям удалось остановить распространение огня на площади 40 квадратных метров. Проводятся работы по полной ликвидации пожара. Пострадавших в результате ЧП нет.

Пожар произошел в корпусе МГТУ имени Баумана в Бригадирском переулке. Горит реконструируемый корпус университета, построенный в конце XIX века. В нем располагалась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.

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