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30 марта, 13:15

Происшествия

Пожар в корпусе "Бауманки" локализован

Пожар в корпусе "Бауманки" локализован

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Пожарные оперативно локализовали возгорание на кровле МГТУ имени Н. Э. Баумана в столице. Спасателям удалось остановить распространение огня на площади 40 квадратных метров. Проводятся работы по полной ликвидации пожара. Пострадавших в результате ЧП нет.

Пожар произошел в корпусе МГТУ имени Баумана в Бригадирском переулке. Горит реконструируемый корпус университета, построенный в конце XIX века. В нем располагалась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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