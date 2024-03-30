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30 марта, 06:15

Происшествия

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" после атаки собирались в Киев

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" после атаки собирались в Киев

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Расследование обстоятельств событий в "Крокус Сити Холле" продолжается. Как удалось выяснить следователям, исполнители теракта после атаки собирались в Киев, где должны были получить обещаные деньги. Об этом сами обвиняемые рассказали на допросах. Кроме того, теперь у следователей есть информация о координаторе, который руководил группой преступников через интернет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоИван Князев
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