Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" после атаки собирались в Киев

Расследование обстоятельств событий в "Крокус Сити Холле" продолжается. Как удалось выяснить следователям, исполнители теракта после атаки собирались в Киев, где должны были получить обещаные деньги. Об этом сами обвиняемые рассказали на допросах. Кроме того, теперь у следователей есть информация о координаторе, который руководил группой преступников через интернет.

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