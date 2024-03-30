Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 11:30

Происшествия

Новости мира: школьный автобус столкнулся с фурой в Техасе

Новости мира: школьный автобус столкнулся с фурой в Техасе

Автобус с пассажирами попал в зону подтопления в Алтайском крае

Исполнители теракта в "Крокусе" после атаки собирались в Киев

Москвичи несут цветы и свечи к стихийному мемориалу перед "Крокус Сити Холлом"

Жители Подмосковья столкнулись с первыми подтоплениями из-за паводка

"Безопасный город": в Москве работники сотовой связи оформили на клиентов кредиты

"Безопасный город": Госавтоинспекция зафиксировала ДТП с мотоциклами в регионах РФ

"Безопасный город": суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на западе Москвы

Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о своем координаторе

Школьный автобус столкнулся с фурой в Техасе. Страшные кадры ДТП появились с бортовой камеры автобуса. На видео – момент лобового столкновения со встречной фуры. Ребенок и водитель погибли. Мужчина, сидевший за рулем грузовика признался полиции, что незадолго до трагедии употреблял запрещенные вещества.

В Японии объявили об отсрочке мегапроекта по запуску самой протяженной в мире трассы для поездов на магнитной подушке. Дорогу должны были открыть через три года, однако у проектировщиков возникли трудности. В частности, не смогли договориться с властями префектуры Сидзуока – там не дают разрешение на строительство горного тоннеля на свой территории.

В Австралии – допинговый скандал. Ключевая футбольная лига проводит расследование. Под прицелом игроки сразу нескольких главных клубов страны. Появились данные о подтасовках. Так, например, если в анализах спортсмена выявляли запрещенные препараты, подавалось это под видом лечения после травмы.

Католики готовятся к празднику Пасхи. Накануне по всей Латинской Америке верующие традиционно отметили Страстную пятницу. Проходило все с процессиями, церемониями и инсценировкой распятия Иисуса Христа. В районе трущоб Каракаса воссоздали крестный путь, понаблюдать за которым собрались толпы зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика