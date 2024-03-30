30 марта, 09:30Происшествия
Автобус с пассажирами попал в зону подтопления в Алтайском крае
Автобус с пассажирами попал в зону подтопления в Алтайском крае. Всего в салоне находилось девять человек. Им пришлось дожидаться спасателей на крыше. В итоге всех эвакуировали из опасного района, никто не пострадал.
Эвакуации сейчас ждут многие жители региона. Людей перевозят в пункты временного размещения. Спасатели развертывают водоналивные дамбы и роют отводные каналы.
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