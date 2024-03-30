Автобус с пассажирами попал в зону подтопления в Алтайском крае. Всего в салоне находилось девять человек. Им пришлось дожидаться спасателей на крыше. В итоге всех эвакуировали из опасного района, никто не пострадал.

Эвакуации сейчас ждут многие жители региона. Людей перевозят в пункты временного размещения. Спасатели развертывают водоналивные дамбы и роют отводные каналы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.