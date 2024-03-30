Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 09:15

Происшествия

Москвичи несут цветы и свечи к стихийному мемориалу перед "Крокус Сити Холлом"

Москвичи несут цветы и свечи к стихийному мемориалу перед "Крокус Сити Холлом"

Жители Подмосковья столкнулись с первыми подтоплениями из-за паводка

"Безопасный город": в Москве работники сотовой связи оформили на клиентов кредиты

"Безопасный город": Госавтоинспекция зафиксировала ДТП с мотоциклами в регионах РФ

"Безопасный город": суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на западе Москвы

Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о своем координаторе

Новости часа: в СК РФ заявили, что террористов из "Крокуса" координировали через Telegram

Новости регионов: суд освободил экс-главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

В СК РФ заявили, что напавшие на "Крокус Сити Холл" поехали в Киев за наградой

Москвичи несут цветы и свечи к стихийному мемориалу перед "Крокус Сити Холлом". 30 марта – девять дней со дня теракта. В полдень там начнется панихида по погибшим, а 19:52 минуты будет объявлена минута молчания. Именно в это время террористы открыли стрельбу. После нее будет звучать классическая музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика