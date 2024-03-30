Москвичи несут цветы и свечи к стихийному мемориалу перед "Крокус Сити Холлом". 30 марта – девять дней со дня теракта. В полдень там начнется панихида по погибшим, а 19:52 минуты будет объявлена минута молчания. Именно в это время террористы открыли стрельбу. После нее будет звучать классическая музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

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