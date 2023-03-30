Арестованному WSJ обеспечен консульский доступ – МИД РФ

Арестованному корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ. Об этом заявили в российском МИД.

В ведомстве также отметили, что визы иностранным журналистам в России по-прежнему выдаются в обычном режиме.

Лефортовский суд Москвы ранее отправил Гершковича в СИЗО по делу о шпионаже. ФСБ считает, что американец собирал данные об одном из предприятий ВПК России.

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