Подмосковная прокуратура организовала проверку после подтопления возле ЖК в Звенигороде

Подмосковная прокуратура организовала проверку после подтопления возле жилого комплекса в Звенигороде, сообщили в пресс-службе ведомства. Территорию ЖК затопило 30 марта. Там вода прорвала дамбу и хлынула на улицы вокруг домов.

В данный момент на месте работают спасатели. А владельцы поврежденных машин ждут участкового, так как им нужно разрешение оперативных служб, чтобы подойти к автомобилю.

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