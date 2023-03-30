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30 марта, 17:15

Происшествия

Подмосковная прокуратура организовала проверку после подтопления возле ЖК в Звенигороде

Подмосковная прокуратура организовала проверку после подтопления возле ЖК в Звенигороде

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Подмосковная прокуратура организовала проверку после подтопления возле жилого комплекса в Звенигороде, сообщили в пресс-службе ведомства. Территорию ЖК затопило 30 марта. Там вода прорвала дамбу и хлынула на улицы вокруг домов.

В данный момент на месте работают спасатели. А владельцы поврежденных машин ждут участкового, так как им нужно разрешение оперативных служб, чтобы подойти к автомобилю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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