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Новости

30 марта, 15:45

Происшествия

Несколько ДТП произошло на участках трассы М-4 "Дон" в районе Ростова

Несколько ДТП произошло на участках трассы М-4 "Дон" в районе Ростова

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Сразу на нескольких участках трассы М-4 "Дон" в районе Ростова ввели ограничение движения для большегрузов. Все из-за сложных погодных условий.

С утра 30 марта регион заметает снегом. Также сообщается о десятках аварий. Многие водители уже сменили резину на летнюю и теперь не справляются с управлением.

По прогнозам синоптиков, аномальные снегопады в Ростовской области прекратятся 31 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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