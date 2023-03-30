Несколько ДТП произошло на участках трассы М-4 "Дон" в районе Ростова

Сразу на нескольких участках трассы М-4 "Дон" в районе Ростова ввели ограничение движения для большегрузов. Все из-за сложных погодных условий.

С утра 30 марта регион заметает снегом. Также сообщается о десятках аварий. Многие водители уже сменили резину на летнюю и теперь не справляются с управлением.

По прогнозам синоптиков, аномальные снегопады в Ростовской области прекратятся 31 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.