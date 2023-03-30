Крупный пожар произошел в ТЦ в Пятигорске

Более шести часов продолжается борьба с крупным пожаром в Ставрополье. В Пятигорске горит торговый комплекс, ситуация становится все сложнее.

По данным МЧС, в огне находятся 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены более 100 человек и 26 единиц техники. Из-за ЧП остановлено движение на участке трассы Пятигорск – Георгиевск.

По предварительным данным, пострадавших нет. Находились ли внутри люди станет известно только после того, как пожар ликвидируют и здание смогут обследовать специалисты.

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