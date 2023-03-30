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Общество

Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

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По подозрению в шпионаже в России задержали корреспондента The Wall Street Journal. Об этом сообщает ФСБ.

Гражданин США был аккредитован при российском МИД как сотрудник московского бюро американского издания. По версии следствия, журналист занимался шпионажем в интересах американского правительства. ФСБ выяснила, что он собирал сведения о работе одной из компаний военно-промышленного комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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