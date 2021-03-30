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30 марта 2021, 06:15

Происшествия

В шиномонтаже на северо-востоке Москвы загорелись 25 грузовиков

В шиномонтаже на северо-востоке Москвы загорелись 25 грузовиков

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25 грузовиков загорелись в шиномонтаже на северо-востоке Москвы. Все произошло на территории промзоны на улице Стартовой. От здания шел черный дым, а в воздухе стоял едкий запах.

Вспыхнули емкости с мазутом и бензином, пламя охватило около 400 квадратных метров. На место прибыли пожарные бригады и 20 единиц техники. Уточняется, что в настоящее время пожар уже потушен. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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