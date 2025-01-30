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30 января, 19:45

Происшествия

Новости регионов: на Кубани построят дорогу для демонтажа танкера "Волгонефть-239"

Новости регионов: на Кубани построят дорогу для демонтажа танкера "Волгонефть-239"

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На Кубани возводят временную дорогу к танкеру "Волгонефть-239", чтобы к нему смогла подойти тяжелая техника. Это часть подготовки к демонтажу и утилизации судна. С одной стороны проезд готов наполовину, с другой – такую дорогу сделали, когда создавали вал для закрытия бухты. Это позволило собрать мазут и откачать нефтепродукты с кормы.

Тем временем водолазы продолжают убирать мазут в акватории Анапы. Они также собирают в мешки загрязненный грунт, чтобы его можно было транспортировать на берег. За сутки собирают около 20 мешков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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