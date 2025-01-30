В экстренных службах США заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе под Вашингтоном

Американские СМИ сообщают, что в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом никто не выжил. По данным агентства Reuters, из воды уже извлекли тела большинства погибших.

Всего на борту находились более 60 человек, среди них – чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших.

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