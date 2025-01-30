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30 января, 16:15

Происшествия

Власти США заявили, что не рассчитывают найти выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Власти США заявили, что не рассчитывают найти выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне

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Власти США заявили, что не рассчитывают найти выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом сообщил начальник пожарной охраны и скорой помощи города. По последним данным, обнаружены тела 28 погибших, еще 39 человек числятся пропавшими без вести.

Столкновение пассажирского самолета и военного вертолета произошло на высоте около 90 метров. Официальные лица заявляют, что катастрофу можно было избежать. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу работы авиадиспетчеров и действий военных пилотов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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