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30 января, 15:15

Происшествия

В США извлекли из реки тела более 30 погибших после крушения самолета

В США извлекли из реки тела более 30 погибших после крушения самолета

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Более 30 погибших извлекли из реки после столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне. Об этом сообщают американские телеканалы со ссылкой на источники. По предварительным данным, выживших нет.

Среди погибших – выходцы из России, тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также Инна Волянская. Официальные списки жертв пока не опубликованы. Число фигуристов на борту – 8 или 14 – остается неясным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о гибели россиян и выразил соболезнования родным и близким.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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