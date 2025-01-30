Фигурантам по делу экс-гендиректора "Фонбет" Анохина предъявлены обвинения в даче взятки

Троим фигурантам уголовного дела, среди которых экс-глава "Фонбет" Сергей Анохин, а также полицейский и юрист, предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере. Речь идет о 60 миллионах рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемым. Если вина Анохина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.