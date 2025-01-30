Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 13:30

Происшествия

Фигурантам по делу экс-гендиректора "Фонбет" Анохина предъявлены обвинения в даче взятки

Фигурантам по делу экс-гендиректора "Фонбет" Анохина предъявлены обвинения в даче взятки

Черные ящики разбившегося Bombardier CRJ70 обнаружены в Вашингтоне

Авиаэксперт прокомментировал ЧП с гражданским самолетом и военным вертолетом в США

ЧП с Bombardier CRJ70 напугало пассажиров другого американского лайнера

В Кремле прокомментировали авиакатастрофу в США

Вертолет перед крушением в США не реагировал на предупреждения диспетчеров

На борту упавшего в Вашингтоне самолета могли находиться российские фигуристы

Дети российских фигуристов-эмигрантов могли быть на борту разбившегося в США самолета

На борту упавшего в США самолета находились как минимум 14 фигуристов

СМИ: фигуристы Шишкова и Наумов были на борту упавшего в США самолета

Троим фигурантам уголовного дела, среди которых экс-глава "Фонбет" Сергей Анохин, а также полицейский и юрист, предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере. Речь идет о 60 миллионах рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемым. Если вина Анохина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика