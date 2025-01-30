30 января, 12:15Происшествия
Вертолет перед крушением в США не реагировал на предупреждения диспетчеров
Военный вертолет, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, перед катастрофой не отвечал на предупреждения диспетчеров о приближении лайнера. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на записи переговоров.
Авиаэксперты назвали случившееся редчайшим случаем и отметили, что причиной могла стать ошибка диспетчеров или несогласованные действия военных.
По информации властей США, данных о выживших нет. В начале сообщалось, что из воды достали четырех человек, но эти сведения официально не подтвердились.
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