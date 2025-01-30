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30 января, 11:15

Происшествия

На борту упавшего в Вашингтоне самолета могли находиться российские фигуристы

На борту упавшего в Вашингтоне самолета могли находиться российские фигуристы

Дети российских фигуристов-эмигрантов могли быть на борту разбившегося в США самолета

На борту упавшего в США самолета находились как минимум 14 фигуристов

СМИ: фигуристы Шишкова и Наумов были на борту упавшего в США самолета

СМИ: российские фигуристы были на борту упавшего в Вашингтоне самолета

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Как минимум 14 фигуристов летели рейсом American Airlines из Уичито в Вашингтон. Среди них, по информации источников, могли быть бывшие российские чемпионы, а ныне тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их сын-фигурист, а также Инна Волянская. Официальных подтверждений пока нет.

В Федерации фигурного катания России заявили, что точные данные появятся после публикации списка пассажиров.

Катастрофа произошла при заходе на посадку – самолет столкнулся с военным вертолетом, разломился и упал в реку. По словам авиаэкспертов, причиной могла стать ошибка диспетчерской службы или несогласованность действий военных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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