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30 января, 08:45

Происшествия

Новости мира: тысячи людей покинули дома из-за ливней в Джакарте

Новости мира: тысячи людей покинули дома из-за ливней в Джакарте

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В Джакарте, столице Индонезии, несколько дней не прекращаются ливни. Уровень воды в некоторых районах достигает метра, люди передвигаются на моторных лодках. Около 3 тысяч человек эвакуированы. В международном аэропорту Сукарно-Хатта затоплены ангары и взлетно-посадочные полосы, отменены десятки рейсов.

В Мексику прилетели тысячи пеликанов из США, Гренландии и Канады. Для местных жителей это ежегодное событие стало традиционным праздником. На острове Петатан устраивают фестивали, экскурсии и украшают дома изображениями птиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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