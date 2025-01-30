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Новости

30 января, 08:00

Происшествия

Новости мира: число жертв на фестивале Кумбха-Мела в Индии возросло до 30

Новости мира: число жертв на фестивале Кумбха-Мела в Индии возросло до 30

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В Индии число погибших на религиозном фестивале Кумбха-Мела достигло 30 человек, еще 60 получили ранения. Несмотря на трагедию из-за давки, власти разрешили повторные купания. Организаторы не справились с наплывом паломников – их оказалось 400 миллионов вместо ожидаемых 100 миллионов.

Временным президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа – лидер наступления, приведшего к свержению прежнего правительства. Новые власти распустили правящую более 60 лет партию "Баас", парламент, армию и службы безопасности, а также приостановили действие прежней конституции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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