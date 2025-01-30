Посольство РФ проверяет, были ли соотечественники на борту упавшего в Вашингтоне самолета

Сотрудники российского посольства в США выясняют, нет ли россиян среди пострадавших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Там пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом сухопутных войск США и упал в реку.

На месте работают спасатели, официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлен о происшествии и поблагодарил экстренные службы за их работу.

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