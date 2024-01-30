Новости регионов: получены первые данные расшифровки самописцев сбитого самолета Ил-76

Получены первые данные расшифровки самописцев сбитого под Белгородом самолета Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, самописцы расшифровываются примерно полчаса, затем идет осмысление полученных данных. Также с места крушения вывезли обломки самолета. Их поместят в специализированный ангар для дальнейшего расследования.

Севастопольский аквариум возобновит работу 22 февраля. Старейший в России аквариум был серьезно поврежден в результате сильного шторма в ноябре 2023 года – тогда залы затопило морской водой, погибли около 800 животных. Как рассказал директор аквариума Алексей Ершов, коллекцию удалось восполнить и даже получить новые виды.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.