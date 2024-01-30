Новости регионов: обломки самолета Ил-76 начали вывозить с места ЧП под Белгородом

С места крушения военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого украинскими ракетами под Белгородом, начали вывозить обломки. Известно, что специалисты получили предварительные данные с бортовых самописцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль без водителя устроил ДТП на парковке птицефабрики в Челябинске. Сотрудник забыл снять машину с передачи, но дистанционно активировал автозапуск. Машина намотала 20 кругов по стоянке, задевая другой транспорт.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.