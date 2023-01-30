Новости часа: воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Об этом сообщили в СМИ.

Сбербанк упростит условия льготной ипотеки для IT-специалистов. Выдача кредитов по льготной ипотеке для них начнется 7 февраля, как сообщили в Минцифры.

На улице Молдагуловой прорвало трубу горячего водоснабжения. Дептранс сообщил, что движение затруднено в районе происшествия.