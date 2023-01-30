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Общество

Новости часа: воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Новости часа: воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Новости часа: Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии развитие торговых отношений

Сотрудники полиции начали обыскивать автомобиль на шоссе Энтузиастов

Посетителей эвакуировали из ТЦ "Мега Белая дача"

Полиция задержала сбившего трех пешеходов водителя Porsche в Ярославле

Два грузовых автомобиля столкнулись на 39-м км Киевского шоссе

Новости часа: несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Пожар начался в районе 1-й улицы Ямского Поля

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Больница в Новоайдаре продолжила работу после обстрела ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Об этом сообщили в СМИ.

Сбербанк упростит условия льготной ипотеки для IT-специалистов. Выдача кредитов по льготной ипотеке для них начнется 7 февраля, как сообщили в Минцифры.

На улице Молдагуловой прорвало трубу горячего водоснабжения. Дептранс сообщил, что движение затруднено в районе происшествия.

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