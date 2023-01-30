Новости часа: несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадавших нет.

Выдача кредитов по льготной ипотеке для IT-специалистов начнется 7 февраля. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

"Гранд сервис экспресс" возобновил продажи билетов на поезда из Москвы в Крым. О возобновлении работы сообщила компания-перевозчик.