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Экономика

Новости часа: несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Новости часа: несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Пожар начался в районе 1-й улицы Ямского Поля

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Больница в Новоайдаре продолжила работу после обстрела ВСУ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Несколько сел в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадавших нет.

Выдача кредитов по льготной ипотеке для IT-специалистов начнется 7 февраля. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

"Гранд сервис экспресс" возобновил продажи билетов на поезда из Москвы в Крым. О возобновлении работы сообщила компания-перевозчик.

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