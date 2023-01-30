Новости часа: ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники ФСБ задержали школьников, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась за неделю на 19,9%. Об этом рассказал Оперативный штаб.

Госпитализированный олимпийский чемпион Роман Костомаров идет на поправку. Об этом заявили в ТАСС.