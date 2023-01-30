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Новости часа: ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники ФСБ задержали школьников, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась за неделю на 19,9%. Об этом рассказал Оперативный штаб.
Госпитализированный олимпийский чемпион Роман Костомаров идет на поправку. Об этом заявили в ТАСС.