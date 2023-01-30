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13:30

Общество

Новости часа: ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье

Новости часа: ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье

Не менее 25 человек погибли при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре

Фургал попросил признать его невиновным в организации убийств конкурентов

ВС Украины ударили из РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Новости часа: 5 машин столкнулись на 8-м километре МКАД

ВСУ выпустили еще два снаряда из РСЗО HIMARS по ЛНР

Авария с участием пяти автомобилей произошла на МКАД

В США прошли протесты из-за гибели афроамериканца от рук полиции

Около 170 человек погибли в Афганистане из-за аномальных холодов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники ФСБ задержали школьников, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась за неделю на 19,9%. Об этом рассказал Оперативный штаб.

Госпитализированный олимпийский чемпион Роман Костомаров идет на поправку. Об этом заявили в ТАСС.

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