Авария с участием пяти автомобилей произошла на МКАД

Крупное ДТП произошло на МКАД в районе Рязанского проспекта. Там на внутренней стороне столкнулись пять машин.

На кадрах видно, что легковую машину занесло, она выехала на соседнюю полосу и столкнулась с грузовиком. Остальные водители не успели затормозить. На месте работает скорая помощь.

Пострадал один человек – это водитель грузовой машины, его зажало в салоне. В данный момент спасатели пытаются вытащить мужчину. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.