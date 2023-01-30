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Происшествия

Авария с участием пяти автомобилей произошла на МКАД

Авария с участием пяти автомобилей произошла на МКАД

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Крупное ДТП произошло на МКАД в районе Рязанского проспекта. Там на внутренней стороне столкнулись пять машин.

На кадрах видно, что легковую машину занесло, она выехала на соседнюю полосу и столкнулась с грузовиком. Остальные водители не успели затормозить. На месте работает скорая помощь.

Пострадал один человек – это водитель грузовой машины, его зажало в салоне. В данный момент спасатели пытаются вытащить мужчину. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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