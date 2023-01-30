Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

В мире

Около 170 человек погибли в Афганистане из-за аномальных холодов

Около 170 человек погибли в Афганистане из-за аномальных холодов

Новости регионов: два человека погибли в ДТП в Иркутской области

Новости мира: в США начались протесты после убийства афроамериканца сотрудниками полиции

На МКАД машина въехала в остановку, двое пострадали

Девушка выпрыгнула из окна 2 этажа в ЖК "Саларьево парк"

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на МКАД

Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на МКАД

Автомобиль врезался в остановочный павильон на МКАД

В Сомали обстреляли российский вертолет, пострадавших нет – посольство РФ в Джибути

Очевидец ДТП с двумя пострадавшими на МКАД рассказал о произошедшем

В Афганистане из-за холодов и снегопадов за три недели погибли около 170 человек. Еще 30 человек, включая женщин и детей, пострадали. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Кроме того, более 150 жилых домов были полностью или частично разрушены. Дело в том, что в Афганистане с начала января наблюдалась аномально холодная погода и снег. Так, в некоторых регионах страны температура снижалась до -30 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомпогодавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика