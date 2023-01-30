Около 170 человек погибли в Афганистане из-за аномальных холодов

В Афганистане из-за холодов и снегопадов за три недели погибли около 170 человек. Еще 30 человек, включая женщин и детей, пострадали. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Кроме того, более 150 жилых домов были полностью или частично разрушены. Дело в том, что в Афганистане с начала января наблюдалась аномально холодная погода и снег. Так, в некоторых регионах страны температура снижалась до -30 градусов.

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