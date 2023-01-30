Новости регионов: два человека погибли в ДТП в Иркутской области

Два человека погибли в ДТП в Иркутской области. На трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись фура и внедорожник, почти сразу начался пожар. Огонь был настолько сильным, что полностью уничтожил оба автомобиля. Теперь полицейские разбираются, что стало причиной аварии.

Третий этап кубка России по альпинизму прошел в Приморье. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены. Первый день они состязались на скальном массиве Пржевальского. Участникам необходимо было пройти на скорость 15 метров по вертикальному естественному льду. Второй этап соревнований проводили в арт-парке, где установили 9-метровую конструкцию купол, на которой проложили финальные трассы.

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