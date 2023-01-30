Массовые протесты начались в США после того, как в больнице скончался избитый афроамериканец при задержании полицейскими. Инцидент произошел в Мемфисе. Правоохранители остановили автомобиль 29-летнего Тира Николса за неосторожное вождение. После этого они применили электрошокер и перцовый баллончик. На видеозаписи, которую опубликовали власти штата, видно, что они били его ногами, кулаками и дубинкой. Также сообщается, что афроамериканец пережил остановку сердца и получил перелом шеи. В итоге пятерых полицейских уже уволили, им предъявлено обвинение в убийстве.

Партию, выступающую в поддержку России, учредили в Греции. Ее основатель – бывший министр энергетики страны Панайотис Лафазанис. Он объявил о своих планах еще летом 2022 года, написал на плакате "Россия права" и изобразил на нем букву Z. Движение призвало греческие политические силы объединиться ради спасения Греции, восстановить ее национальную независимость и установить стратегические дружественные связи с РФ. Партия выступает категорически против антироссийских санкций и против отправки греческих систем вооружения и военной помощи Украине.

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