Пожар произошел в жилом доме в Некрасовке

В столичном районе Некрасовка горит жилой дом. Видео пожара прислали очевидцы.

На кадрах видно, что все здание находится в дыму. Огонь охватил около 15 "квадратов". Пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.