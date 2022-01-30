В Амурской области сгорел филиал РЖД

В Амурской области этой ночью сгорел филиал РЖД. Пожар случился в городе Тында. Загорелось трехэтажное административное здание, где размещались офисы железнодорожной компании. Огонь охватил помещения и крышу здания на площади в 5 тысяч квадратных метров. На тушение кроме спасателей и пожарных машин отправили и целый пожарный поезд. Полностью ликвидировать возгорание смогли только через четыре часа. В Дальневосточной железной дороге отметили, что пожар никак не повлиял на движение поездов через станцию Тында.

В Тюмени мужчина на легковушке протаранил остановку с людьми и сбежал с места аварии. Автомобиль Lada на большой скорости вылетел с дороги прямо на людей, который ждали автобус. Машина разнесла остановочный павильон. Тяжелые травмы получила три женщины. На место ДТП приехали несколько "скорых". Пострадавших увезли в больницу. А виновник аварии скрылся, бросив. Сейчас его ищет полиция. Предполагают, что мужчина был пьян.



Жители Кубани сняли смерч над Черным морем. Он сформировался возле поселка Большой Утриш под Анапой. Сначала люди восторгались красотой стихии, но потом пришлось очень быстро убегать. Смерч переместился на берег, где частично разрушил набережную и снес крыши с нескольких прибрежных гостиниц.



Во Владивостоке в одном из парков из-за коммунальной аварии появились ледяные скалы. Вода из прорванной трубы застыла на морозе. Жители решили воспользоваться этим совместным подарком от коммунальщиков и погоды. Самые активные собрали команды и организовали соревнования по скалолазанию на ледяном водопаде.

Сотрудники МЧС России провели рейды в регионах, где участились случаи попадания людей под лед. Обстановку на Курском водохранилище оценили с высоты птичьего полета – запустили беспилотники со специальной аппаратурой. С ее помощью узнали, какая на водоеме толщина льда и сколько рыбаков пришли на водохранилище. Их предупредили, в каких местах водоема есть опасные проталины. В других регионах устроили рейд на снегоходах.

В Санкт-Петербурге новые жильцы избавились от старой мебели через окно. Это видео сняли на улице Маяковского. Авторы ролика рассказали, что жители, чтобы не тратить время на переноску, просто выбрасывали стулья и шкафы в окно четвертого этажа. Но не все прошло гладко. Например, диван, пролетая мимо балкона, задел строительную сетку и сбил штукатурку с фасада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.