В Амурской области сгорел филиал РЖД

09:30
В Амурской области этой ночью сгорел филиал РЖД. Пожар случился в городе Тында. Загорелось трехэтажное административное здание, где размещались офисы железнодорожной компании. Огонь охватил помещения и крышу здания на площади в 5 тысяч квадратных метров. На тушение кроме спасателей и пожарных машин отправили и целый пожарный поезд. Полностью ликвидировать возгорание смогли только через четыре часа. В Дальневосточной железной дороге отметили, что пожар никак не повлиял на движение поездов через станцию Тында.
В Тюмени мужчина на легковушке протаранил остановку с людьми и сбежал с места аварии. Автомобиль Lada на большой скорости вылетел с дороги прямо на людей, который ждали автобус. Машина разнесла остановочный павильон. Тяжелые травмы получила три женщины. На место ДТП приехали несколько "скорых". Пострадавших увезли в больницу. А виновник аварии скрылся, бросив. Сейчас его ищет полиция. Предполагают, что мужчина был пьян.
Жители Кубани сняли смерч над Черным морем. Он сформировался возле поселка Большой Утриш под Анапой. Сначала люди восторгались красотой стихии, но потом пришлось очень быстро убегать. Смерч переместился на берег, где частично разрушил набережную и снес крыши с нескольких прибрежных гостиниц.
Во Владивостоке в одном из парков из-за коммунальной аварии появились ледяные скалы. Вода из прорванной трубы застыла на морозе. Жители решили воспользоваться этим совместным подарком от коммунальщиков и погоды. Самые активные собрали команды и организовали соревнования по скалолазанию на ледяном водопаде.
Сотрудники МЧС России провели рейды в регионах, где участились случаи попадания людей под лед. Обстановку на Курском водохранилище оценили с высоты птичьего полета – запустили беспилотники со специальной аппаратурой. С ее помощью узнали, какая на водоеме толщина льда и сколько рыбаков пришли на водохранилище. Их предупредили, в каких местах водоема есть опасные проталины. В других регионах устроили рейд на снегоходах.
В Санкт-Петербурге новые жильцы избавились от старой мебели через окно. Это видео сняли на улице Маяковского. Авторы ролика рассказали, что жители, чтобы не тратить время на переноску, просто выбрасывали стулья и шкафы в окно четвертого этажа. Но не все прошло гладко. Например, диван, пролетая мимо балкона, задел строительную сетку и сбил штукатурку с фасада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: