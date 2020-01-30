Форма поиска по сайту

30 января 2020, 11:15

Происшествия

СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова

СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова

Следствие просит арестовать пятерых бывших полицейских, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова. Им предъявлены обвинения сразу по трем статьям: "Превышение полномочий", "Фальсификация доказательств" и "Незаконный оборот наркотиков".

Фигурантов дела уже доставили в Басманный суд.

Следствие считает, что летом 2019 года экс-полицейские подбросили Голунову наркотики, которые были приобретены незаконно. После начавшейся общественной кампании все обвинения против журналиста были сняты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

происшествия суды видео

