30 января 2020, 11:15Происшествия
СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова
Следствие просит арестовать пятерых бывших полицейских, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова. Им предъявлены обвинения сразу по трем статьям: "Превышение полномочий", "Фальсификация доказательств" и "Незаконный оборот наркотиков".
Фигурантов дела уже доставили в Басманный суд.
Следствие считает, что летом 2019 года экс-полицейские подбросили Голунову наркотики, которые были приобретены незаконно. После начавшейся общественной кампании все обвинения против журналиста были сняты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.