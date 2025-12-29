Пожар в историческом здании произошел во Владивостоке

Во Владивостоке горело одно из самых известных старинных зданий города – так называемый дом Смитов в Почтовом переулке. Его построили еще в 19-м веке.

По информации спасателей, огонь перекинулся и на два соседних частных дома.

Пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Свое название здание получило по фамилии американца Чарльза Генри Смита. В 1880 году он открыл там "Американский магазин". Дом Смитов является объектом культурного наследия.

