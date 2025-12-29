Новости мира: пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике

Крупная железнодорожная авария произошла в Мексике. Недалеко от города Нисанд с рельсов сошел пассажирский состав, в котором находилось более 240 пассажиров. Известно о 13 погибших, около сотни человек получили травмы. Пятеро находятся в критическом состоянии.

В секторе Газа сильные дожди затопили палаточные лагеря для перемещенных палестинцев. По данным местного Минздрава, десятки человек, включая детей, погибли от переохлаждения или под обрушившимися зданиями. Многие живут в таких условиях уже около двух лет.

