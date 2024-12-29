Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 12:30

Происшествия

Россия привлекла лучших специалистов для расследования крушения самолета в Казахстане

Россия привлекла лучших специалистов для расследования крушения самолета в Казахстане

Новости мира: самолет разбился в Южной Корее

Новости мира: причиной крушения самолета в Южной Корее могло стать столкновение с птицами

Крупная авария произошла ночью на Липецкой улице

Московские волонтеры помогают спасать птиц после разлива мазута в Краснодарском крае

Новости регионов: российские военнослужащие в зоне СВО готовятся к Новому году

Новости мира: в Турции прогремел взрыв в жилом здании

"Московский патруль": в столице обнаружили контрафактный алкоголь

"Московский патруль": ФСБ предотвратила покушения на офицера и военного блогера

Новости регионов: природный пожар ликвидировали в Приморье

Россия привлекла лучших специалистов для расследования крушения самолета в Казахстане, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он провел телефонный разговор с генпрокурором Азейрбайджана.

Они обсудили катастрофу и ход расследования дела, а также взаимодействие российских специалистов с коллегами из Азербайджана и Казахстана. Бастрыкин подчеркнул, что российские следователи оснащены передовой техникой. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика