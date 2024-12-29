Россия привлекла лучших специалистов для расследования крушения самолета в Казахстане, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он провел телефонный разговор с генпрокурором Азейрбайджана.

Они обсудили катастрофу и ход расследования дела, а также взаимодействие российских специалистов с коллегами из Азербайджана и Казахстана. Бастрыкин подчеркнул, что российские следователи оснащены передовой техникой. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.